В "Барселоне" сменили главного тренера. Новый босс - Ясикявичюс
После поражения в финале чемпионата Испании по баскетболу "Барселона" сменила главного тренера.
После поражения в финале чемпионата Испании по баскетболу "Барселона" сменила главного тренера.
Вместо серба Светислава Пешича команду возглавил литовский специалист Шарунас Ясикявичюс, последним местом работы которого был "Жальгирис". Соглашение с испанским грандом рассчитано на 3 года.
Ясикявичюс вернулся в "Барсу"
Структура "Барселоны хорошо знакома 44-летнему литовцу. В качестве игрока он отыграл в ней четыре сезона.
В июне Ясикявичюс вел переговоры с турецким "Фенербахче". На берегах Босфора литовец мог получить контракт на 1,6 млн евро в год. Ради "Барселоны" он согласился на понижение зарплаты. Его годовой контракт, по информации испанских СМИ, рассчитан на 1 млн евро. Для сравнения: в "Жальгирисе" звезда литовского баскетбола получал около 800 000 евро в год.
Райесте ждет драфт НБА
В финале чемпионата Испании "Барселона" проиграла "Басконии" (67:69), с которой связан контрактными обязательствами баскетболист сборной Эстонии Сандер Райесте.
Нынешний сезон 21-летний форвард провел на правах аренды в таллиннском "Калев/Крамо". После коронавирусного кризиса он вернулся в "Басконию", но ни одного матча в плей-офф не сыграл. 5-летний контракт Райесте с испанским клубом истекает в следующем году.
Райесте (его рост 204 см) выставил в этом году свою кандидатуру на драфт НБА. Из-за пандемии коронавируса смотр молодых талантов перенесен на 16 октября. Помимо Райесте, в драфте будут участвовать еще два эстонских игрока Хенри Дрелль и Майк-Калев Котсар.
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