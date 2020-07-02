В "Барселоне" сменили главного тренера. Новый босс - Ясикявичюс

Вместо серба Светислава Пешича команду возглавил литовский специалист Шарунас Ясикявичюс, последним местом работы которого был "Жальгирис". Соглашение с испанским грандом рассчитано на 3 года.

Ясикявичюс вернулся в "Барсу"

Структура "Барселоны хорошо знакома 44-летнему литовцу. В качестве игрока он отыграл в ней четыре сезона.

В июне Ясикявичюс вел переговоры с турецким "Фенербахче". На берегах Босфора литовец мог получить контракт на 1,6 млн евро в год. Ради "Барселоны" он согласился на понижение зарплаты. Его годовой контракт, по информации испанских СМИ, рассчитан на 1 млн евро. Для сравнения: в "Жальгирисе" звезда литовского баскетбола получал около 800 000 евро в год.

Райесте ждет драфт НБА

В финале чемпионата Испании "Барселона" проиграла "Басконии" (67:69), с которой связан контрактными обязательствами баскетболист сборной Эстонии Сандер Райесте.

Нынешний сезон 21-летний форвард провел на правах аренды в таллиннском "Калев/Крамо". После коронавирусного кризиса он вернулся в "Басконию", но ни одного матча в плей-офф не сыграл. 5-летний контракт Райесте с испанским клубом истекает в следующем году.

Райесте (его рост 204 см) выставил в этом году свою кандидатуру на драфт НБА. Из-за пандемии коронавируса смотр молодых талантов перенесен на 16 октября. Помимо Райесте, в драфте будут участвовать еще два эстонских игрока Хенри Дрелль и Майк-Калев Котсар.