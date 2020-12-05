05.12.2020, 21:45
Ужас! У звезды НБА умерли от коронавируса 7 членов семьи
У 25-летнего центрового НБА Карла-Энтони Таунса от
коронавируса скончались 7 членов семьи, в числе которых мама.
У 25-летнего центрового НБА Карла-Энтони Таунса от
коронавируса скончались 7 членов семьи, в числе которых мама.
Игрок "Миннесоты" признался, что так и не может прийти в себя после смерти матери в апреле.
"Когда я видел маму на трибуне за щитом, это всегда вызывало у меня улыбку. Мне будет тяжело играть", – сказал Таунс .
В целях безопасности игроков НБА распространила среди команд лиги дополнение к руководству по здоровью и безопасности объемом 158 страниц.
Во время пребывания в городах базирования команд игрокам не разрешается посещать: бары и клубы, развлекательные и спортивные мероприятия, общественные залы, спа-салоны и бассейны.
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