23.08.2019, 15:45

Употреблявший алкоголь тренер: искренне сожалею о случившемся

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rus.delfi.ee
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Eesti korvpallikoondise esimene trenn
U18 korvpallikoondise peatreener Indrek VisnapuuFoto: Madis Veltman

Главный тренер юниорской сборной Эстонии по баскетболу Индрек Виснапуу прокомментировал вспыхнувший скандал во время поездки на чемпионат Европы (U-18) в Румынию.

Накануне стало известно, что главный тренер употреблял в ходе поездки алкоголь. Виснапуу выступил с заявлением:

"В свете появившейся информации я хотел бы искренне извиниться перед баскетбольным сообществом, общественностью и перед ярыми баскетбольными фанатами. Особенно прошу прощения за неприемлемое поведение перед юниорской сборной Эстонии, родителями игроков и руководством Баскетбольного союза. Я надеюсь, что моя ошибка не определит мою дальнейшую деятельность и у меня будет возможность проявить себя в работе".

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