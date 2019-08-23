Употреблявший алкоголь тренер: искренне сожалею о случившемся

Главный тренер юниорской сборной Эстонии по баскетболу Индрек Виснапуу прокомментировал вспыхнувший скандал во время поездки на чемпионат Европы (U-18) в Румынию.
Накануне стало известно, что главный тренер употреблял в ходе поездки алкоголь. Виснапуу выступил с заявлением:
"В свете появившейся информации я хотел бы искренне извиниться перед баскетбольным сообществом, общественностью и перед ярыми баскетбольными фанатами. Особенно прошу прощения за неприемлемое поведение перед юниорской сборной Эстонии, родителями игроков и руководством Баскетбольного союза. Я надеюсь, что моя ошибка не определит мою дальнейшую деятельность и у меня будет возможность проявить себя в работе".
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