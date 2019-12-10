Украинский олигарх Коломойский обматерил судью

Хозяева паркета по ходу поединка несколько раз уступали сопернику, что не понравилось влиятельному болельщику - за "Днепр" играл сын олигарха Григорий Коломойский.

"Ты, х**ло, ты что творишь, бл**ь?! Тебе пи**ец, ху**ос, будет — ты понял меня!?", - с такими словами Коломойский обратился в перерыве матча к арбитру Андрею Бабыку. В такой же нецензурной форме с ним общались и руководители клуба, пообещав вые...ь судью.

"Днепр" проиграл поединок столичному клубу на своем паркете со счетом 75:78 (43:41).

Директорат Федерации баскетбола Украины рассмотрел рапорт арбитра. "Днепр" был оштрафован на 52 000 гривен (примерно 1980 евро), президент клуба дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Украины. О Коломойском в решении Федерации баскетбола Украины нет ни слова.