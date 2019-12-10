Украинский олигарх Коломойский обматерил судью

Поединок чемпионата Украины по баскетболу "Днепр" - "Киев-Баскет", на котором присутствовавал известный олигарх Игорь Коломойский, стал предметом разбирательства национальной федерации.
Хозяева паркета по ходу поединка несколько раз уступали сопернику, что не понравилось влиятельному болельщику - за "Днепр" играл сын олигарха Григорий Коломойский.
"Ты, х**ло, ты что творишь, бл**ь?! Тебе пи**ец, ху**ос, будет — ты понял меня!?", - с такими словами Коломойский обратился в перерыве матча к арбитру Андрею Бабыку. В такой же нецензурной форме с ним общались и руководители клуба, пообещав вые...ь судью.
"Днепр" проиграл поединок столичному клубу на своем паркете со счетом 75:78 (43:41).
Директорат Федерации баскетбола Украины рассмотрел рапорт арбитра. "Днепр" был оштрафован на 52 000 гривен (примерно 1980 евро), президент клуба дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Украины. О Коломойском в решении Федерации баскетбола Украины нет ни слова.
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