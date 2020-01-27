Украинский игрок "Лейкерс": Трагедия, что Коби по-настоящему только сейчас начал наслаждаться жизнью

"Трагедия в том, что Коби по-настоящему только в последнее время начал наслаждаться жизнью. Больно, что это было так недолго. Возможно, когда-то он стал бы классным тренером, менеджером, агентом, или вообще реализовал себя вне баскетбола. Он как-то и говорил, что очень хотел, чтобы по прошествии многих лет его запомнили в первую очередь не как баскетболиста. Те, кто знал Брайанта, понимали, что он не шутил и настроен серьезно.

Коби был мне другом. Он совсем не был идеальным баскетболистом. Как и все гении — был непростым человеком с очень интересным характером. Но у него удивительным образом получалось заставить всех себя полюбить. Ну окей — почти всех.

Надеюсь, что его семья найдет в себе силы пережить все это. Так или иначе, Ванесса и дочери Коби продолжать писать историю семьи Брайант.

Прощай, Коби. Спасибо".

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