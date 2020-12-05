У звезды НБА умерли от коронавируса 7 членов семьи

Игрок "Миннесоты" признался, что так и не может прийти в себя после смерти матери в апреле.

"Когда я видел маму на трибуне за щитом, это всегда вызывало у меня улыбку. Мне будет тяжело играть", – сказал Таунс .

В целях безопасности игроков НБА распространила среди команд лиги дополнение к руководству по здоровью и безопасности объемом 158 страниц.

Во время пребывания в городах базирования команд игрокам не разрешается посещать: бары и клубы, развлекательные и спортивные мероприятия, общественные залы, спа-салоны и бассейны.