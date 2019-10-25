У сборной по баскетболу новый тренер — 47-летний финн

Я следил за эстонским баскетболом и вижу большой потенциал — у вас много перспективной молодежи. Мне нравится новая стратегия Баскетбольного союза. Хотел бы приступить к работе как можно скорее", — сказал Тойяла.

Свою игровую карьеру он провел преимущественно в Финляндии. А с 2005 года, когда ему было 33 года, начал тренировать. Будучи у руля клуба "Коувот" он выиграл серебро и бронзу чемпионата. Затем привел клуб "Катая" к трем серебряным медалям и бронзе в 2013 году.

Работал также и тренером молодежной сборной Финляндии.

Следующий матч сборной Эстонии по баскетболу пройдет в феврале против Македонии.