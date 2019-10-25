У сборной по баскетболу новый тренер — 47-летний финн
Баскетбольный союз выбрал нового тренера главной сборной. Им стал 47-летний финн Юкка Тойяла
Баскетбольный союз выбрал нового тренера главной сборной. Им стал 47-летний финн Юкка Тойяла
Я следил за эстонским баскетболом и вижу большой потенциал — у вас много перспективной молодежи. Мне нравится новая стратегия Баскетбольного союза. Хотел бы приступить к работе как можно скорее", — сказал Тойяла.
Свою игровую карьеру он провел преимущественно в Финляндии. А с 2005 года, когда ему было 33 года, начал тренировать. Будучи у руля клуба "Коувот" он выиграл серебро и бронзу чемпионата. Затем привел клуб "Катая" к трем серебряным медалям и бронзе в 2013 году.
Работал также и тренером молодежной сборной Финляндии.
Следующий матч сборной Эстонии по баскетболу пройдет в феврале против Македонии.
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