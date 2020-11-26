У прибывшей в Таллинн сборной России обнаружен Covid-19

Российская команда прибыла в Таллинн автобусом из Санкт-Петербурга поздно вечером 24 ноября. Предполагалось, что она выйдет из обязательной изоляции через 12 часов, однако ее пришлось продлить.

Изоляцию пришлось продлить

Тест одного из баскетболистов российской команды оказался положительным. Повторное исследование всей команды принесло два неопределенных результата — у игрока и еще одного члена делегации, чей первый тест был отрицательным.

"По медицинскому протоколу ФИБА и законодательству Эстонии неопределенный результат приравнивается к положительному, поэтому указанные два члена делегации были помещены на карантин", - сообщает официальный сайт РФБ.

Первая тренировка через 38 часов

Остальные члены российской делегации смогла выйти с обязательной изоляции в отеле на сутки позже запланированного срока. Первую тренировку на паркете Saku Suurhall сборная России смогла провести лишь через 38 часов после прибытия в Таллинн.

Напомним, что 28 ноября российская команда должна сыграть в Таллинне поединок отборочного цикла чемпионата Европы с Эстонией, а 30 ноября - с Италией. На матчи допускаются только 250 зрителей.

В финальный турнир чемпионата Европы из В-группы выйдут две лучшие команды. Итальянцы гарантировали себе это право, как одни из хозяев Евробаскета-2022.