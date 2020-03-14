У игрока баскетбольного клуба Kalev/Cramo обнаружен коронавирус

Баскетбольный клуб BC Kalev/Cramo сообщил, что у одного из игрока команды был обнаружен коронавирус.
Все члены команды, обслуживающий персонал были уведомлены. Вся команда и персонал будут находиться в карантине в течение следующих двух недель.
Баскетбольный клуб BC Kalev/Cramo сообщил, что у одного из игрока команды был обнаружен коронавирус.
Все члены команды, обслуживающий персонал были уведомлены. Вся команда и персонал будут находиться в карантине в течение следующих двух недель.
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