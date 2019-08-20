У экс-тренера "Кливленд Кавальерс" и сборной России — тяжелая болезнь

”Порой так бывает, что жизнь подбрасывает нам такие вещи, которые мы не в состоянии объяснить или понять. В такие моменты ты понимаешь, что тебе придется принимать решения, которые покажут твой истинный характер.

Да, я тренер, так что моя работа — учить и вдохновлять людей. Я точно знаю, что снижение подвижности не повлияет на мои возможности продолжать заниматься тем, что я умею лучше всего. Вокруг меня прекрасные врачи, доктора, так что мне в каком-то смысле даже повезло. Как я могу жаловаться? Я не могу этого делать и не буду”, — сказал Дэвид Блатт.

Пост тренера российской сборной Блатт занимал с 2006 по 2012 год. Под его руководством российские баскетболисты выиграли чемпионат Европы-2007, а на Олимпийских игр 2012 года в Лондоне заняли третье место.

Клуб НБА "Кливленд Кавальерс" с Дэвидом Блаттом в качестве главного тренера выиграл Восточную конференцию в сезоне 2014/15.