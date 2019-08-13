Тяжелый удар для сборной России: Швед пропустит чемпионат мира

Накануне чемпионата мира по баскетболу сборная России понесла серьезную кадровую потерю. Из-за травмы голеностопа мировое первенство в Китае пропустит лучший снайпер команды Алексей Швед.
Ранее из-за травм вынуждены были отказаться от выступления на чемпионате мира центровой Тимофей Мозгов и разыгрывающий защитник Дмитрий Хвостов. Из-за проблем с глазами не сыграет в Китае и атакующий защитник Дмитрий Кулагин. Все вышеперечисленные баскетболисты - игроки уровня стартовой пятерки.
Чемпионат мира в Китае начнется 31 августа. Соперниками сборной России на групповой стадии турнира будут Нигерия, Южная Корея и Аргентина. В следующий раунд выйдут две лучшие команды из группы.
По итогам чемпионата мира определятся 7 участников Олимпиады-2020 в Токио и 16 участников олимпийского квалификационного турнира.
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