Тяжелый удар для сборной России: Швед пропустит чемпионат мира

Ранее из-за травм вынуждены были отказаться от выступления на чемпионате мира центровой Тимофей Мозгов и разыгрывающий защитник Дмитрий Хвостов. Из-за проблем с глазами не сыграет в Китае и атакующий защитник Дмитрий Кулагин. Все вышеперечисленные баскетболисты - игроки уровня стартовой пятерки.

Чемпионат мира в Китае начнется 31 августа. Соперниками сборной России на групповой стадии турнира будут Нигерия, Южная Корея и Аргентина. В следующий раунд выйдут две лучшие команды из группы.

По итогам чемпионата мира определятся 7 участников Олимпиады-2020 в Токио и 16 участников олимпийского квалификационного турнира.