Три игрока сборной Эстонии примут участие в драфте НБА

В драфте НБА, на котором клубы сильнейшей баскетбольной лиги мира выбирают молодых талантов, можно участвовать один раз. Дрелль и Райесте в прошлом году также подавали заявки, но в последний момент оба форварда решили отказаться от участие в драфте и отозвали свои заявки.

20-летний Дрелль провел минувший сезон в итальянском "Пезаро, где он проводил на площадке в среднем по 17 минут и набирал 4,8 очка.

21-летний Райесте - права на него принадлежат испанской "Басконии" - в качестве арендованного игрока выступал за таллиннский "Калев/Крамо". В Единой лиге ВТБ он играл в среднем 14 минут за матч и набирал 3,8 очка.

23-летний Котсар четыре сезона отыграл в американском студенческом баскетболе за Университет Южной Каролины и автоматически попал на драфт. Самым успешным для центрового (его рост 211 сантиметров) был минувший сезон - в среднем 30 минут на площадке и 11 очков за матч.