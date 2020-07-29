Типичная сборная Эстонии: вырвать победу у Литвы и отдать игру финнам

После удачных матчей с Литвой (92:85) и Латвией (84:67) в рамках международного турнира "Балтийская цепь" поклонники эстонской команды надеялись на продолжение победной серии в Финляндии. Однако начало поединка в Тапиола обернулось для сборной Эстонии катастрофой. 16:33 - с таким результатом подопечные финского тренера Юкки Тойялы проиграли первую четверть.

Добившись комфортного преимущества, молодая финская команда - в ее составе были заявлены 5 дебютантов - спокойно довела матч до победы.

Поединок в Тапиола был омрачен травмой голеностопа капитана команды Сийма-Сандера Вене. Он вынужден был покинуть площадку в начале второй четверти.

Повторная встреча соперников состоится 30 июля. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 19:00).