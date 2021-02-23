Стали известны все участники чемпионата Европы по баскетболу

Право выступления на Евробаскете-2022 получили Эстония, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Израиль, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Словения, Испания, Турция, Украина.

Сборная Эстонии после восстановления государственной независимости в четвертый раз сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Последнее ее выступление было датировано 2015 годом. Наилучший результат на трех предыдущих турнирах эстонские баскетболисты показали в 1993 году - тогда подопечные Яака Салуметса заняли в Германии 6-е место.

Евробаскет-2022 пройдет 1-18 сентября в Чехии, Грузии, Германии и Италии . Команды этих стран получили путевки как хозяева турнира.

Право выступления на чемпионате Европы сборная Эстонии завоевала в Перми, где проходил заключительный мини-тур. Домой наши баскетболисты прилетели из России спецрейсом около полуночи.