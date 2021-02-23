Стали известны все участники чемпионата Европы по баскетболу
Завершился отборочный турнир чемпионата Европы по баскетболу. Определились все 24 участника финальной стадии.
Завершился отборочный турнир чемпионата Европы по баскетболу. Определились все 24 участника финальной стадии.
Право выступления на Евробаскете-2022 получили Эстония, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Израиль, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Словения, Испания, Турция, Украина.
Сборная Эстонии после восстановления государственной независимости в четвертый раз сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Последнее ее выступление было датировано 2015 годом. Наилучший результат на трех предыдущих турнирах эстонские баскетболисты показали в 1993 году - тогда подопечные Яака Салуметса заняли в Германии 6-е место.
Евробаскет-2022 пройдет 1-18 сентября в Чехии, Грузии, Германии и Италии . Команды этих стран получили путевки как хозяева турнира.
Право выступления на чемпионате Европы сборная Эстонии завоевала в Перми, где проходил заключительный мини-тур. Домой наши баскетболисты прилетели из России спецрейсом около полуночи.
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