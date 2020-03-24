Спортсмен-миллионер опубликовал видео сексуального характера

Эпидемия коронавируса практически полностью накрыла спорт. Однако баскетболист НБА Джамал Мюррей неожиданно попал в топ мировых новостей. Защитник "Денвера" разместил в "Инстаграме" пикантное видео, на котором он занимается оральным сексом со своей подружкой Харпер Хемпел.
Мюррей быстро осознал свою оплошность и удалил видео. 23-летний канадец, подписавший в прошлом году контракт на 170 млн долларов, принес извинения болельщикам, заявив о взломе аккаунта.
Хемпел опубликовала твит с просьбой "Если у вас есть видео, пожалуйста, удалите его", но было поздно. Видео непристойного содержания начали активно распространять пользователи "Твиттера". При желании его легко можно найти и на популярном видеоресурсе.
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