Скончался легендарный баскетбольный тренер

В 2016 году у прославленного тренера были диагностированы болезнь Паркинсона и деменция.

Слоун являлся одним из самых успешных баскетбольных тренеров. Он руководил ”Джаз” на протяжении 23 сезонов (1988-2011), дважды выводил команду в финал НБА (1997, 1998). Под руководством Слоуна ”Юта” одержала 1223 победы. Баннер с этим числом вывешен на домашней арене ”Джаз”.

В качестве игрока Слоун дважды становился участником Матча всех звезд НБА (1967, 1969). В 1978 году его 4-й игровой номер стал первым номером, выведенным из обращения в ”Чикаго”.

В 2009 году Слоун был включен в Зал славы баскетбола.

На смерть тренера отреагировал один из его звездных подопечных - россиянин Андрей Кириленко. "Покойся с миром", - написал он в своем инстаграме.