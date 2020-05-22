Скончался легендарный баскетбольный тренер
22 мая 2020 года на 79 году жизни скончался бывший главный тренер клуба НБА ”Юта Джазз” Джерри Слоун, сообщает Sports.ru.
22 мая 2020 года на 79 году жизни скончался бывший главный тренер клуба НБА ”Юта Джазз” Джерри Слоун, сообщает Sports.ru.
В 2016 году у прославленного тренера были диагностированы болезнь Паркинсона и деменция.
Слоун являлся одним из самых успешных баскетбольных тренеров. Он руководил ”Джаз” на протяжении 23 сезонов (1988-2011), дважды выводил команду в финал НБА (1997, 1998). Под руководством Слоуна ”Юта” одержала 1223 победы. Баннер с этим числом вывешен на домашней арене ”Джаз”.
В качестве игрока Слоун дважды становился участником Матча всех звезд НБА (1967, 1969). В 1978 году его 4-й игровой номер стал первым номером, выведенным из обращения в ”Чикаго”.
В 2009 году Слоун был включен в Зал славы баскетбола.
На смерть тренера отреагировал один из его звездных подопечных - россиянин Андрей Кириленко. "Покойся с миром", - написал он в своем инстаграме.
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