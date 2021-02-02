Скончался известный баскетбольный арбитр Юрий Белов

Выросший в спортивной семье Белов судейством начал заниматься в студенческие годы. Его родители Эуген и Инта - известные в эстонском волейболе люди.

Белов был генеральным секретарем Баскетбольного союза (1995-1996). Работал учителем физкультуры в Таллинне и Палдиски. Последние годы Белов работал на баскетбольных матчах в качестве комиссара.