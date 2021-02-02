02.02.2021, 16:10
Скончался известный баскетбольный арбитр Юрий Белов
На 59-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный баскетбольный судья Юрий Белов.
На 59-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный баскетбольный судья Юрий Белов.
Выросший в спортивной семье Белов судейством начал заниматься в студенческие годы. Его родители Эуген и Инта - известные в эстонском волейболе люди.
Белов был генеральным секретарем Баскетбольного союза (1995-1996). Работал учителем физкультуры в Таллинне и Палдиски. Последние годы Белов работал на баскетбольных матчах в качестве комиссара.
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