Скончался Дэвид Стерн. Он 30 лет возглавлял НБА

Он возглавлял сильнейшую баскетбольную лигу мира в течение 30 лет: с 1984 по 2014 год. Во время его председательства в лиге было построено 28 новых арен, 5 команд сменили прописку, а также появилось 7 новых клубов (”Хорнетс”, ”Тимбервулвз”, ”Хит”, ”Мэджик”, ”Гриззлис”, ”Рэпторс” и ”Бобкэтс”).

1 февраля 2014 года Стерн сложил полномочия, назвав своим преемником Адама Сильвера. 8 августа 2014 года он был введен в Баскетбольный Зал славы за значительный вклад в развитие баскетбола.