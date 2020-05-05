Скончалась звезда эстонского баскетбола и сборной СССР

В минувшие выходные на 90-м году жизни в Йыхви скончалась самая титулованная баскетболистка Эстонии Марет-Май Отса-Вишнева (22.02.1931 - 02.05.2020). В составе сборной СССР уроженка Тарту выиграла чемпионат мира (1959) и четыре раза становилась чемпионкой Европы (1952, 1954, 1956, 1960).
Тартуская баскетболистка первой из эстонских спортсменок была удостоена престижного звания "Заслуженный мастер спорта СССР".
В составе ТГУ Отса четыре года подряд (1957-1960) становилась серебряным призером чемпионатов СССР.
В 1963 году центровая вышла замуж за украинского тренера Виктора Вишнева и несколько лет выступала за минское "Динамо" и сборную Белоруссии.
По возвращении из Минска супружеская пара много лет работала учителями физкультуры в школах Кохтла-Ярве.
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