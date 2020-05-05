Скончалась звезда эстонского баскетбола и сборной СССР

Тартуская баскетболистка первой из эстонских спортсменок была удостоена престижного звания "Заслуженный мастер спорта СССР".

В составе ТГУ Отса четыре года подряд (1957-1960) становилась серебряным призером чемпионатов СССР.

В 1963 году центровая вышла замуж за украинского тренера Виктора Вишнева и несколько лет выступала за минское "Динамо" и сборную Белоруссии.

По возвращении из Минска супружеская пара много лет работала учителями физкультуры в школах Кохтла-Ярве.