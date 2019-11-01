01.11.2019, 00:30

СЕГОДНЯ: "Зенит" против ЦСКА. Кто выиграет российское дерби в Евролиге?


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CSKA vs Zenit
CSKA vs ZenitFoto: , vk.com/cskabasket

В шестом туре регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты петербургского "Зенита" принимают ЦСКА (начало в 19:00).

В предыдущем туре действующий чемпион Евролиги ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв дома греческому "Олимпиакосу". Дебютант турнира "Зенит" в гостях вырвал победу в Литве у "Жальгириса".

В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой в рамках Единой лиги ВТБ. Тот поединок в Москве неожиданно выиграл "Зенит" - 82:79.

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