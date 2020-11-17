17.11.2020, 01:15
СЕГОДНЯ: "Зенит" - "Химки", "Жальгирис" - ЦСКА и другие матчи в Евролиге
Программу 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги открывает российское дерби в Санкт-Петербурге, где "Зенит" будет принимать "Химки" (начало в 19:00).
Программу 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги открывает российское дерби в Санкт-Петербурге, где "Зенит" будет принимать "Химки" (начало в 19:00).
Третий представитель российского баскетбола ЦСКА сыграет в гостях с литовским "Жальгирисом" (20:00).
Испанская "Баскония", за которую выступает форвард сборной Эстонии Сандер Райесте, принимает дома турецкий "Фенербахче" (21:30).
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