17.11.2020, 01:15

СЕГОДНЯ: "Зенит" - "Химки", "Жальгирис" - ЦСКА и другие матчи в Евролиге


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Kalev Cramo vs Moskva CSKA
Moskva CSKAFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

Программу 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги открывает российское дерби в Санкт-Петербурге, где "Зенит" будет принимать "Химки" (начало в 19:00).

Третий представитель российского баскетбола ЦСКА сыграет в гостях с литовским "Жальгирисом" (20:00).

Испанская "Баскония", за которую выступает форвард сборной Эстонии Сандер Райесте, принимает дома турецкий "Фенербахче" (21:30).

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