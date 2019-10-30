СЕГОДНЯ: Сыграет ли молодой эстонский талант против "Зенита"?
В пятом туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги литовский "Жальгирис" принимает дома российский "Зенит" (начало в 20:00).
В пятом туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги литовский "Жальгирис" принимает дома российский "Зенит" (начало в 20:00).
"Жальгирис" неудачно начал нынешний сезон, проиграв оба стартовых поединка. Но затем литовцы одолели испанский "Реал" и французский "Виллербанн". Эти победы позволили каунасцам пробиться в зону плей-офф.
В последнем матче с французами в составе "Жальгириса" дебютировал в Евролиге 18-летний эстонский талант Керр Крийза. Он сыграл 2 минуты и реализовал один штрафной бросок.
Впервые выступающий в Евролиге "Зенит" выиграл один матч из четырех и расположился в нижней части турнирной таблицы.
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