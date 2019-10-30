СЕГОДНЯ: Сыграет ли молодой эстонский талант против "Зенита"?

"Жальгирис" неудачно начал нынешний сезон, проиграв оба стартовых поединка. Но затем литовцы одолели испанский "Реал" и французский "Виллербанн". Эти победы позволили каунасцам пробиться в зону плей-офф.

В последнем матче с французами в составе "Жальгириса" дебютировал в Евролиге 18-летний эстонский талант Керр Крийза. Он сыграл 2 минуты и реализовал один штрафной бросок.

Впервые выступающий в Евролиге "Зенит" выиграл один матч из четырех и расположился в нижней части турнирной таблицы.