СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Жальгирис" удивить лидера Евролиги?

Занимающий 11-е место в турнирной таблице "Жальгирис" прибыл на берега Босфора в хорошем настроении, выиграв 3 матча подряд в Евролиге. От зоны плей-офф отделяет лишь одна победа. Успешная серия "Эфеса" продолжается два месяца - турки выиграли 8 матчей подряд.

Декабрьский поединок первого круга в Каунасе завершился победой турецкого клуба со счетом 74:68.