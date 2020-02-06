06.02.2020, 16:55

СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Жальгирис" удивить лидера Евролиги?


EST 4
Korvpall Kaunase Žalgiris vs Vitoria Baskonia
Korvpall Kaunase Žalgiris vs Vitoria BaskoniaFoto: Jaanus Lensment

Программу очередного тура баскетбольной Евролиги открывает поединок в Стамбуле, где лидер регулярного чемпионата турецкий "Эфес Анадолу" принимает литовский "Жальгирис" (начало в 19:30).

Занимающий 11-е место в турнирной таблице "Жальгирис" прибыл на берега Босфора в хорошем настроении, выиграв 3 матча подряд в Евролиге. От зоны плей-офф отделяет лишь одна победа. Успешная серия "Эфеса" продолжается два месяца - турки выиграли 8 матчей подряд.

Декабрьский поединок первого круга в Каунасе завершился победой турецкого клуба со счетом 74:68.

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