СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Жальгирис" удивить лидера Евролиги?

Программу очередного тура баскетбольной Евролиги открывает поединок в Стамбуле, где лидер регулярного чемпионата турецкий "Эфес Анадолу" принимает литовский "Жальгирис" (начало в 19:30).
Занимающий 11-е место в турнирной таблице "Жальгирис" прибыл на берега Босфора в хорошем настроении, выиграв 3 матча подряд в Евролиге. От зоны плей-офф отделяет лишь одна победа. Успешная серия "Эфеса" продолжается два месяца - турки выиграли 8 матчей подряд.
Декабрьский поединок первого круга в Каунасе завершился победой турецкого клуба со счетом 74:68.
СМИ: Курникова и Иглесиас ожидают третьего ребенка
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Беременность дочери от 10-летнего мальчика: что поведала мать
Солдатова прокомментировала попытку самоубийства