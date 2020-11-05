СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Зенит" продолжить победную серию в Евролиге?
Программу очередного тура баскетбольной Евролиги открывает поединок в Санкт-Петербурге, где "Зенит" 5 ноября будет принимать греческий "Олимпиакос" (начало в 19:00).
Программу очередного тура баскетбольной Евролиги открывает поединок в Санкт-Петербурге, где "Зенит" 5 ноября будет принимать греческий "Олимпиакос" (начало в 19:00).
"Зенит" остается единственной командой в Евролиге, не потерпевшей ни одного поражения, хотя до недавнего времени ситуация в турнирной таблице выглядела иначе.
В середине октября из-за вспышки коронавируса в команде питерцы не смогли провести два гостевых матча в Испании с "Басконией" и "Валенсией". Сначала директорат Евролиги принял решение засчитать "Зениту" два технических поражения 0:20, но затем в регламент турнира были внесены изменения и эти поражения были отменены.
В регулярном чемпионате Евролиги лидируют "Жальгирис" и "Барселона", одержавшие по 5 побед.
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