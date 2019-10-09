09.10.2019, 15:45

СЕГОДНЯ: Сумеет ли эстонский клуб пробиться в Кубок ФИБА?


rus.delfi.ee
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FIBA Europe Cupi mäng Tartu Ülikool - Joensuu Kataja
Robert Valge (palliga) viskas esimeses mängus Tartu kasuks 21 punkti.Foto: Argo Ingver

В ответном матче квалификации Кубка ФИБА "Тартуский университет" сыграет в гостях с финским клубом "Катая" (начало в 18:30).

Первая встреча соперников завершилась неделю назад победой тартусцев со счетом 78:72.

Победитель эстонско-финского противостояния будет определен по сумме очков, набранных в двух матчах.

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