СЕГОДНЯ: Сумеет ли эстонский клуб пробиться в Кубок ФИБА?

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Robert Valge (palliga) viskas esimeses mängus Tartu kasuks 21 punkti. Foto: Argo Ingver

В ответном матче квалификации Кубка ФИБА "Тартуский университет" сыграет в гостях с финским клубом "Катая" (начало в 18:30).