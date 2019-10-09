09.10.2019, 15:45
СЕГОДНЯ: Сумеет ли эстонский клуб пробиться в Кубок ФИБА?
В ответном матче квалификации Кубка ФИБА "Тартуский университет" сыграет в гостях с финским клубом "Катая" (начало в 18:30).
В ответном матче квалификации Кубка ФИБА "Тартуский университет" сыграет в гостях с финским клубом "Катая" (начало в 18:30).
Первая встреча соперников завершилась неделю назад победой тартусцев со счетом 78:72.
Победитель эстонско-финского противостояния будет определен по сумме очков, набранных в двух матчах.
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