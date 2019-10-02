02.10.2019, 17:30

СЕГОДНЯ: Сумеет ли эстонский клуб обыграть в Кубке ФИБА финнов?

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Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna ja spordiklubi brändi esitlus
Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna kogenuim leegionär Martynas Mažeika.Foto: Argo Ingver

В первом матче квалификации Кубка ФИБА баскетболисты ТУ принимают в Тарту финский "Катая" (начало в 19:00).

Повторная встреча соперников состоится в Финляндии 9 октября. Победитель противостояния получит право выступать в групповом турнире.

Кубок ФИБА является четвертым по значимости турниром в европейском клубном баскетболе.

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