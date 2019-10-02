СЕГОДНЯ: Сумеет ли эстонский клуб обыграть в Кубке ФИБА финнов?

В первом матче квалификации Кубка ФИБА баскетболисты ТУ принимают в Тарту финский "Катая" (начало в 19:00).
Повторная встреча соперников состоится в Финляндии 9 октября. Победитель противостояния получит право выступать в групповом турнире.
Кубок ФИБА является четвертым по значимости турниром в европейском клубном баскетболе.
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