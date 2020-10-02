СЕГОДНЯ: Сумеет ли эстонский форвард огорчить "Реал"?

В составе "Басконии" на Евролигу заявлен 21-летний эстонский форвард Сандер Райесте. В 2016 году он подписал с басками 5-летний контракт, а минувшим летом продлил его до середины 2024 года.

Накануне матча "Реал" сообщил, что в поединке с "Басконией" не смогут принять из-за травм три ведущих игрока - атакующий защитник Серхио Льюль, шведский форвард американского происхождения Джеффри Тэйлор и 40-летний центр Фелипе Рейес.