02.10.2020, 02:00

СЕГОДНЯ: Сумеет ли эстонский форвард огорчить "Реал"?


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SANDER RAIESTE
SANDER RAIESTEFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

В первом туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги чемпион Испании "Баскония" принимает на своей площадке мадридский "Реал" (начало в 22:00).

В составе "Басконии" на Евролигу заявлен 21-летний эстонский форвард Сандер Райесте. В 2016 году он подписал с басками 5-летний контракт, а минувшим летом продлил его до середины 2024 года.

Накануне матча "Реал" сообщил, что в поединке с "Басконией" не смогут принять из-за травм три ведущих игрока - атакующий защитник Серхио Льюль, шведский форвард американского происхождения Джеффри Тэйлор и 40-летний центр Фелипе Рейес.

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