СЕГОДНЯ: Сумеет ли ЦСКА прервать серию поражений в Евролиге?
Очередной тур баскетбольной Евролиги открывается поединком в Москве, где ЦСКА будет принимать испанскую "Валенсию" (начало в 19:00).
Очередной тур баскетбольной Евролиги открывается поединком в Москве, где ЦСКА будет принимать испанскую "Валенсию" (начало в 19:00).
ЦСКА является действующим чемпионом Евролиги, но нынешний сезон армейский клуб проводит неcтабильно. 2 выигранных матча и 3 поражения - таков пока его баланс.
Два последних поединка в Евролиге ЦСКА проиграл германской "Альбе" (88:93) и сербской "Црвене Звезде" (84:86 ОТ).
В турнирной таблице самый богатый баскетбольный клуб России занимает пока 13-е место, "Валенсия" находится на 4-м месте (3-1).
Домашний поединок "Зенита" с "Панатинаикосом", который был запланирован на 29 октября, по просьбе греческого клуба перенесен на более поздний срок. "Зенит" является единственной командой Евролиги, которая не знает поражений в регулярном чемпионате.
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