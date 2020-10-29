СЕГОДНЯ: Сумеет ли ЦСКА прервать серию поражений в Евролиге?

ЦСКА является действующим чемпионом Евролиги, но нынешний сезон армейский клуб проводит неcтабильно. 2 выигранных матча и 3 поражения - таков пока его баланс.

Два последних поединка в Евролиге ЦСКА проиграл германской "Альбе" (88:93) и сербской "Црвене Звезде" (84:86 ОТ).

В турнирной таблице самый богатый баскетбольный клуб России занимает пока 13-е место, "Валенсия" находится на 4-м месте (3-1).

Домашний поединок "Зенита" с "Панатинаикосом", который был запланирован на 29 октября, по просьбе греческого клуба перенесен на более поздний срок. "Зенит" является единственной командой Евролиги, которая не знает поражений в регулярном чемпионате.