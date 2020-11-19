СЕГОДНЯ: Сумеет ли ЦСКА остановить победное шествие "Баварии"?

В нынешнем сезоне "Бавария" взяла успешный старт в Евролиге, проиграв лишь два поединка. Победная серия мюнхенцев насчитывает 3 матча. "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице. Впереди - "Барселона", в спину немецкому клубу дышит ЦСКА.

В предыдущие годы соперники 6 раз встречались между собой в Евролиге. Все матчи завершились победой российского клуба.