СЕГОДНЯ: Сумеет ли чемпион Эстонии завершить российское турне победой?

Первоначально этот поединок должен был состояться в Таллинне еще в начале января, но из-за коронавирусных проблем в составе эстонского клуба его пришлось отложить.

Три дня назад калевцы уже встречались в гостях с "Пармой". Тот поединок завершился победой российского клуба - 80:72. Перед приездом в Пермь чемпион Эстонии одержал в Москве сенсационную победу над ЦСКА - 107:102.