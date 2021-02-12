12.02.2021, 00:15

СЕГОДНЯ: Сумеет ли чемпион Эстонии завершить российское турне победой?


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СЕГОДНЯ: Сумеет ли чемпион Эстонии завершить российское турне победой?
Foto: Andres Putting

В заключительном матче российского турне баскетболисты таллиннского "Калева" проведут повторный поединок с пермской "Пармой" (начало в 16:30).

Первоначально этот поединок должен был состояться в Таллинне еще в начале января, но из-за коронавирусных проблем в составе эстонского клуба его пришлось отложить.

Три дня назад калевцы уже встречались в гостях с "Пармой". Тот поединок завершился победой российского клуба - 80:72. Перед приездом в Пермь чемпион Эстонии одержал в Москве сенсационную победу над ЦСКА - 107:102.

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