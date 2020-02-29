29.02.2020, 06:25

СЕГОДНЯ: Сумеет ли чемпион Эстонии удивить в гостях УНИКС?


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BC Kalev/Cramo- BC kaasani Unics
BC Kalev/Cramo- BC kaasani UnicsFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проведут в гостях против казанского клуба УНИКС (начало в 17:00).

Поединок первого круга в Таллинне завершился сенсационной победой калевцев - 85:63. Сумеет ли чемпион Эстонии еще раз удивить флагман татарстанского баскетбола?

УНИКС занимает четвертое место в турнирной таблице - 10 побед и 6 поражений. Калевцы на восьмой строчке - 7 побед и 10 поражений.

Напомним, что весной прошлого года соперники встречались между собой в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Все три поединка тогда выиграл УНИКС.

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