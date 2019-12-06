СЕГОДНЯ: Сумеет ли чемпион Эстонии форсировать "Енисей"?
В очередном туре Единой лиги ВТБ чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" принимает красноярский "Енисей". Поединок в спортхолле "Калев" начнется в 19:00.
В очередном туре Единой лиги ВТБ чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" принимает красноярский "Енисей". Поединок в спортхолле "Калев" начнется в 19:00.
Если в предыдущие годы красноярцы находились обычно в нижней части турнирной таблицы, но нынче они удивили отменным стартом. Одержав 5 побед (в том числе над ЦСКА), "Енисей" занимает второе место. В последнем туре сибиряки обыграли дома крепкий "Локомотив-Кубань".
Игру "Енисея" определяет трио легионеров из США и Хорватии. Если калевцы сумеют справиться с их опекой, то могут рассчитывать на благоприятный исход поединка.
Чемпион Эстонии встречался с "Енисеем" 12 раз. Пока счет в этом противостоянии равный - 6:6, однако четыре последних матча выиграли наши баскетболисты.
В предыдущем матче Единой лиги ВТБ калевцы неожиданно проиграли дома аутсайдеру турнира белорусскому клубу "Цмоки".
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