СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет с Финляндией

По сравнению с турниром "Балтийская цепь", в котором сборная Эстонии поочередно победила Литву и Латвию, в составе произошли некоторые изменения.

По личным причинам остался дома 28-летний защитник Райн Вейдеман. е сыграет в Финляндии и травмироващий ногу 29-летний форвард Кристьян Китсинг.

Сборная Финляндии в последнее десятилетие регулярно пробивалась в финальный турнир чемпионата Европы, однако выше 9-го места подняться ей не удавалось.

В товарищеских поединках с эстонской дружиной наставник финнов Хенрик Деттманн решил проверить большую группу новичков - в команду приглашены сразу 5 дебютантов.