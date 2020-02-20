20.02.2020, 00:15

СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии начинает отборочный турнир чемпионата Европы


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Eesti korvpallikoondise treening 17.02.2020
Jukka Toijala ning koondislased Sander Raieste ja Martin Dorbek.Foto: Andres Putting

Баскетболисты сборной Эстонии начинают отборочный турнир чемпионата Европы под руководством финского тренера Юкки Тояала. В стартовом поединке они сыграют в гостях с Северной Македонией (начало в 21:15).

В групповом турнире эстонская команда сыграет также с двукратным чемпионом Европы Италией и Россией.

Отборочный турнир чемпионата Европы завершится в феврале будущего года. Право выступления на Евробаскете-2021 получат три лучшие команды из группы.

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