14.11.2019, 01:00

СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии начинает отборочный цикл чемпионата Европы


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Eesti naiste korvpallikoondis mängus Valgevenega
Eesti naiste korvpallikoondis mängus ValgevenegaFoto: Rauno Volmar

В первом матче отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии сыграет в гостях с Щвейцарией (начало в 21:00).

Ранее соперницы уже встречались между собой в квалификации чемпионата Европы. В 2012 году швейцарки выиграли оба поединка - 62:58 и 68:63.

В параллельном поединке Россия проэкзаменует дома Боснию и Герцеговину.

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