14.11.2019, 01:00
СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии начинает отборочный цикл чемпионата Европы
В первом матче отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии сыграет в гостях с Щвейцарией (начало в 21:00).
В первом матче отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии сыграет в гостях с Щвейцарией (начало в 21:00).
Ранее соперницы уже встречались между собой в квалификации чемпионата Европы. В 2012 году швейцарки выиграли оба поединка - 62:58 и 68:63.
В параллельном поединке Россия проэкзаменует дома Боснию и Герцеговину.
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