11.12.2020, 10:10

СЕГОДНЯ: Российское дерби в Евролиге - "Химки" принимают ЦСКА


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СЕГОДНЯ: Российское дерби в Евролиге - "Химки" принимают ЦСКА
Khimki vs CSKATASS

В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги состоится российское дерби. Неудачно начавшие сезон "Химки" (2-10) принимают на своей площадке одного из лидеров турнира ЦСКА (9-3).

В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой месяц назад в рамках Единой лиги ВТБ. Тот поединок выиграли "Химки" - 86:78 (35:41).

Накануне третий представитель российского баскетбола в Евролиге "Зенит" (7-4) проиграл в гостях испанскому "Реалу" - 72:79 (31:36).

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