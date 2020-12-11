СЕГОДНЯ: Российское дерби в Евролиге - "Химки" принимают ЦСКА

В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой месяц назад в рамках Единой лиги ВТБ. Тот поединок выиграли "Химки" - 86:78 (35:41).

Накануне третий представитель российского баскетбола в Евролиге "Зенит" (7-4) проиграл в гостях испанскому "Реалу" - 72:79 (31:36).