30.01.2020, 10:00

СЕГОДНЯ: "Химки" принимают в Евролиге ЦСКА. Кто победит?


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Himki vs CSKA
Himki vs CSKAFoto: Valery Sharifulin/TASS

Программу 22-го тура баскетбольной Евролиги открывает поединок российских клубов "Химки" - ЦСКА (начало в 19:00).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице (15-6), "Химки пытаются попасть в зону плей-офф (9-12).

В первом круге Евролиги ЦСКА одержал победу (99:86), но в поединке Единой лиги ВТБ сильнее был подмосковный клуб (96:80).

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