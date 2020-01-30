СЕГОДНЯ: "Химки" принимают в Евролиге ЦСКА. Кто победит?

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице (15-6), "Химки пытаются попасть в зону плей-офф (9-12).

В первом круге Евролиги ЦСКА одержал победу (99:86), но в поединке Единой лиги ВТБ сильнее был подмосковный клуб (96:80).