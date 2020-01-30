30.01.2020, 10:00
СЕГОДНЯ: "Химки" принимают в Евролиге ЦСКА. Кто победит?
Программу 22-го тура баскетбольной Евролиги открывает поединок российских клубов "Химки" - ЦСКА (начало в 19:00).
Программу 22-го тура баскетбольной Евролиги открывает поединок российских клубов "Химки" - ЦСКА (начало в 19:00).
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице (15-6), "Химки пытаются попасть в зону плей-офф (9-12).
В первом круге Евролиги ЦСКА одержал победу (99:86), но в поединке Единой лиги ВТБ сильнее был подмосковный клуб (96:80).
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