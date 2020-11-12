СЕГОДНЯ: Форвард сборной Эстонии в Москве. Сыграет ли он с ЦСКА?

12 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Действующий чемпион ЦСКА принимает в Москве испанскую "Басконию", за которую выступает эстонский легионер Сандер Райесте.
Обе команды крайне нестабильно начали сезон в Евролиге. ЦСКА занимает 7-е место (4 победы - 3 поражения), чемпион Испании на 13-й позиции (2-3).
21-летний эстонский форвард в первых матчах Евролиги против "Реала", "Црвены Звезды" и "Химок" выходил на площадку в стартовой пятерке, но затем черногорец Душко Иванович перестал выпускать его на паркет.
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