СЕГОДНЯ: Эстония сыграет с Литвой. Возможно ли чудо?
24-26 июля в Таллинне пройдет международный турнир "Балтийская цепь", посвященный 100-летию эстонского баскетбола. Прямую трансляцию матчей можно смотреть на Delfi TV.
24-26 июля в Таллинне пройдет международный турнир "Балтийская цепь", посвященный 100-летию эстонского баскетбола. Прямую трансляцию матчей можно смотреть на Delfi TV.
Соперниками хозяев паркета в Saku Suurhall будут сборные Литвы и Латвии. Правда, приедут они в эстонскую столицу без игроков НБА, которые готовятся за океаном к возобновлению сезона.
Литовцы в роли фаворитов
Фаворитами турнира являются литовцы, у которых полсостава имеют опыт выступления в Евролиге. Лидеры команды Мантас Калниетис ("Локомотив-Кубань"), Эдгарас Улановас ("Фенербахче") и Мариус Григонис ("Жальгирис").
Последний раз сборная Эстонии встречалась с литовцами на Евробаскете-2015 в Риге. Победу тогда в упорной борьбе одержала Литва - 64:62.
Основу латвийской команды составляют игроки, выступающие в домашнем первенстве. Возглавляет ее Робертс Штельмахерс, который является также наставником таллиннского "Калев/Крамо".
Главный тренер сборной Эстонии финн Юкка Тойяла рассматривает предстоящий турнир в качестве подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы.
Международный турнир "Балтийская цепь"
24 июля (пятница) 19:30 Эстония - Литва
25 июля (суббота) 19:30 Литва - Латвия
26 июля (воскресенье) 19:30 Эстония - Латвия
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Хинштейн ответил Навальному о евреях
Переболевшие COVID-19 пациенты страдают от странных симптомов
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад