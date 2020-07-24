СЕГОДНЯ: Эстония сыграет с Литвой. Возможно ли чудо?

Соперниками хозяев паркета в Saku Suurhall будут сборные Литвы и Латвии. Правда, приедут они в эстонскую столицу без игроков НБА, которые готовятся за океаном к возобновлению сезона.

Литовцы в роли фаворитов

Фаворитами турнира являются литовцы, у которых полсостава имеют опыт выступления в Евролиге. Лидеры команды Мантас Калниетис ("Локомотив-Кубань"), Эдгарас Улановас ("Фенербахче") и Мариус Григонис ("Жальгирис").

Последний раз сборная Эстонии встречалась с литовцами на Евробаскете-2015 в Риге. Победу тогда в упорной борьбе одержала Литва - 64:62.

Основу латвийской команды составляют игроки, выступающие в домашнем первенстве. Возглавляет ее Робертс Штельмахерс, который является также наставником таллиннского "Калев/Крамо".

Главный тренер сборной Эстонии финн Юкка Тойяла рассматривает предстоящий турнир в качестве подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы.

Международный турнир "Балтийская цепь"

24 июля (пятница) 19:30 Эстония - Литва

25 июля (суббота) 19:30 Литва - Латвия

26 июля (воскресенье) 19:30 Эстония - Латвия