30.07.2020, 13:25
СЕГОДНЯ: Эстония против Финляндии. Состоится ли реванш?
Сборная Эстонии по баскетболу проведет второй контрольный матч в Финляндии. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 18:00).
Сборная Эстонии по баскетболу проведет второй контрольный матч в Финляндии. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 18:00).
Первая встреча соперников, состоявшаяся накануне, завершилась крупной победой финской команды - 97:76.
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