30.07.2020, 13:25

СЕГОДНЯ: Эстония против Финляндии. Состоится ли реванш?


EST
Eesti-Läti mäng
Eesti korvpallikoondis.Foto: Martin Pedaja

Сборная Эстонии по баскетболу проведет второй контрольный матч в Финляндии. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 18:00).

Первая встреча соперников, состоявшаяся накануне, завершилась крупной победой финской команды - 97:76.

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