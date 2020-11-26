СЕГОДНЯ: ЦСКА, "Зенит" и "Химки" сыграют в Евролиге

Действующий чемпион Евролиги ЦСКА принимает на своей площадке испанский "Реал" (начало в 19:00).

Петербургский "Зенит сразится в Литве с "Жальгирисом" (20:00), а подмосковные "Химки" сыграют в гостях с германской "Альбой" (21:00).

Напомним, что в рамках отборочного турнира чемпионата Европы сборная России проведет в ближайшие дни два матча в Таллинне с Эстонией (28 ноября) и Италией (30 ноября). В составе российской команды отсутствуют ведущие игроки ЦСКА, "Зенита" и "Химок", однако тренерский штаб сборной России все-таки надеется на небольшое подкрепление.