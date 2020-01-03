03.01.2020, 04:50

СЕГОДНЯ: ЦСКА, "Зенит" и "Химки" сыграют в Евролиге


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korvpall CSKA - Kalev
korvpall CSKA - KalevFoto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

3 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Действующий чемпион ЦСКА принимает дома греческий "Панатинаикос". Один из лидеров турнира турецкий "Анадолу Эфес" проверит на своей площадке подмосковные "Химки". Замыкающий турнирную таблицу петербургский "Зенит" сыграет в гостях с итальянским "Миланом".

Накануне литовский "Жальгирис одержал дома волевую победу над израильским "Маккаби" - 73:68 (29:34). Несмотря на второй выигранный матч подряд, флагман литовского баскетбола по-прежнему находится на предпоследнем месте.

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