СЕГОДНЯ: ЦСКА, "Зенит" и "Химки" сыграют в Евролиге

Действующий чемпион ЦСКА принимает дома греческий "Панатинаикос". Один из лидеров турнира турецкий "Анадолу Эфес" проверит на своей площадке подмосковные "Химки". Замыкающий турнирную таблицу петербургский "Зенит" сыграет в гостях с итальянским "Миланом".

Накануне литовский "Жальгирис одержал дома волевую победу над израильским "Маккаби" - 73:68 (29:34). Несмотря на второй выигранный матч подряд, флагман литовского баскетбола по-прежнему находится на предпоследнем месте.