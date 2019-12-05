СЕГОДНЯ: ЦСКА принимает в Москве "Жальгирис". Кто победит?

Действующий чемпион ЦСКА (7-4) находится в зоне плей-офф, занимая 5-е место, но играет нестабильно. Это вполне объяснимо, поскольку в межсезонье в составе ЦСКА произошли серьезные кадровые перемены в составе.

"Жальгирис" (3-8) занимает предпоследнее 17-е место, опережая только "Зенит". Литовский клуб проиграл в Евролиге 5 последних матчей.

В личном противостоянии ЦСКА имеет большое преимущество, но если брать последние 6 матчей между старыми соперниками, то наблюдается равенство сил - команды одержали по 3 победы. Правда, на своей площадке ЦСКА проиграл "Жальгирису" последний раз в 2013 году.