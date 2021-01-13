13.01.2021, 12:05
СЕГОДНЯ: ЦСКА принимает набравший ход "Жальгирис". Кто победит?
В очередном туре баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА принимает в Москве "Жальгирис" (начало в 19:00).
В очередном туре баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА принимает в Москве "Жальгирис" (начало в 19:00).
В предыдущем туре ЦСКА проиграл в гостях "Басконии". Это поражение прервало победную серию армейского клуба из 12 матчей. "Жальгирис" приезжает в Москву, выиграв 6 матчей подряд.
Поединок первого круга в Литве завершился в ноябре победой ЦСКА - 87:78.
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