04.02.2020, 04:50
СЕГОДНЯ: ЦСКА принимает лидера Евролиги. Кто победит?
В очередном туре баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА принимает дома турецкий "Эфес Анадолу" (начало в 19:00).
В очередном туре баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА принимает дома турецкий "Эфес Анадолу" (начало в 19:00).
Соперники хорошо знают друг друга. В прошлом году ЦСКА выиграл в мае финал Евролиги у турецкого клуба - 91:83. Сильнее были армейцы в декабре и в поединке первого круга - 81:80.
Главную опасность в составе "Эфеса" представляет 27-летний американец Шейн Ларкин, который признан самым ценным игроком января в Евролиге. Атакующий защитник набирал в среднем по 25 очков за матч.
"Эфес Анадолу" лидирует в Евролиге - 19 побед и 3 поражений. На втором месте ЦСКА (16-6).
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