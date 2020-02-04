04.02.2020, 04:50

СЕГОДНЯ: ЦСКА принимает лидера Евролиги. Кто победит?


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Shane Larkin.
Shane Larkin.Foto: Seskimphoto, via www.imago-images.de, imago images / Seskim Photo/Scanpix

В очередном туре баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА принимает дома турецкий "Эфес Анадолу" (начало в 19:00).

Соперники хорошо знают друг друга. В прошлом году ЦСКА выиграл в мае финал Евролиги у турецкого клуба - 91:83. Сильнее были армейцы в декабре и в поединке первого круга - 81:80.

Главную опасность в составе "Эфеса" представляет 27-летний американец Шейн Ларкин, который признан самым ценным игроком января в Евролиге. Атакующий защитник набирал в среднем по 25 очков за матч.

"Эфес Анадолу" лидирует в Евролиге - 19 побед и 3 поражений. На втором месте ЦСКА (16-6).

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