СЕГОДНЯ: ЦСКА принимает лидера Евролиги. Кто победит?

Соперники хорошо знают друг друга. В прошлом году ЦСКА выиграл в мае финал Евролиги у турецкого клуба - 91:83. Сильнее были армейцы в декабре и в поединке первого круга - 81:80.

Главную опасность в составе "Эфеса" представляет 27-летний американец Шейн Ларкин, который признан самым ценным игроком января в Евролиге. Атакующий защитник набирал в среднем по 25 очков за матч.

"Эфес Анадолу" лидирует в Евролиге - 19 побед и 3 поражений. На втором месте ЦСКА (16-6).