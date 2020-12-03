03.12.2020, 15:00
СЕГОДНЯ: ЦСКА и "Зенит" открывают очередной тур Евролиги
Программу 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги открывают два поединка в Москве и Санкт-Петербурге.
Программу 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги открывают два поединка в Москве и Санкт-Петербурге.
Действующий чемпион ЦСКА принимает греческий "Олимпиакос" (начало в 19:00). В параллельном поединке "Зенит" сразится с турецким "Фенербахче".
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