08.10.2020, 00:55

СЕГОДНЯ: ЦСКА, "Эфес" и "Реал" открывают второй тур Евролиги


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СЕГОДНЯ: ЦСКА, "Эфес" и "Реал" открывают второй тур Евролиги
CSKATASS

Второй тур регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги откроют три поединка в Москве, Стамбуле и Мадриде.

Действующий чемпион Евролиги ЦСКА принимает на своей площадке израильский "Маккаби" (начало в 19:00). Армейцы на старте турнира проиграли в гостях "Барселоне", а "Маккаби" на своем паркете победил немецкую "Альбу".

Евролига (2-й тур)
19:00 ЦСКА (Россия) - Маккаби Т-А (Израиль)
20:30 Анадолу ЭФес (Турция) - Фенербахче (Турция)
22:00 Реал (Испания) - Валенсия (Испания)

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