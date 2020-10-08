08.10.2020, 00:55
СЕГОДНЯ: ЦСКА, "Эфес" и "Реал" открывают второй тур Евролиги
Второй тур регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги откроют три поединка в Москве, Стамбуле и Мадриде.
Второй тур регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги откроют три поединка в Москве, Стамбуле и Мадриде.
Действующий чемпион Евролиги ЦСКА принимает на своей площадке израильский "Маккаби" (начало в 19:00). Армейцы на старте турнира проиграли в гостях "Барселоне", а "Маккаби" на своем паркете победил немецкую "Альбу".
Евролига (2-й тур)
19:00 ЦСКА (Россия) - Маккаби Т-А (Израиль)
20:30 Анадолу ЭФес (Турция) - Фенербахче (Турция)
22:00 Реал (Испания) - Валенсия (Испания)
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