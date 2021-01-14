14.01.2021, 11:20
СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии сыграет в России в усеченном составе
После коронавирусной паузы таллиннский "Калев/Крамо" продолжает выступление в Единой лиге ВТБ. 14 января калевцы сыграют в гостях с саратовским "Автодором".
После коронавирусной паузы таллиннский "Калев/Крамо" продолжает выступление в Единой лиге ВТБ. 14 января калевцы сыграют в гостях с саратовским "Автодором".
В начале января коронавирусная волна накрыла эстонский клуб. По этой причине пришлось перенести два матча.
Период изоляции законечился, но из-за коронавирусных проблем в Саратов от правились лишь 8 игроков. Не смогут выйти на площадку Маркус Кин, Янари Йыэсаар, Яник Кауфманис, Девин Томас и Крегор Хермет.
Калевцы замыкают турнирную таблицу Единой лиги ВТБ - 1 выигранный матч и 6 поражений. "Автодор" (5-5) находится в зоне плей-офф.
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