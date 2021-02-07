СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии сыграет в Москве с ЦСКА

Класс соперников, разумеется, несопоставим, но обе команды очень неудачно играют в последнее время.

Калевцы проиграли два последних поединка в Единой лиге ВТБ на домашнем

паркете польской "Зелена Гуре" и красноярскому "Енисею".

ЦСКА с учетом выступления в Евролиге за последние 8 дней потерпел три поражения подряд от германской "Баварии", "Зелена Гуры" и испанской "Валенсии".

Поединком в Москве чемпион Эстонии начинает российское турне. Следующие два поединка калевцы проведут 9 и 12 февраля с пермской "Пармой".