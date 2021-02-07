07.02.2021, 07:30

СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии сыграет в Москве с ЦСКА

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Kalev Cramo vs Moskva CSKA
Kalev Cramo vs Moskva CSKAFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

Очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проведет в Москве с ЦСКА (начало в 13:00).

Класс соперников, разумеется, несопоставим, но обе команды очень неудачно играют в последнее время.

Калевцы проиграли два последних поединка в Единой лиге ВТБ на домашнем
паркете польской "Зелена Гуре" и красноярскому "Енисею".

ЦСКА с учетом выступления в Евролиге за последние 8 дней потерпел три поражения подряд от германской "Баварии", "Зелена Гуры" и испанской "Валенсии".

Поединком в Москве чемпион Эстонии начинает российское турне. Следующие два поединка калевцы проведут 9 и 12 февраля с пермской "Пармой".

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